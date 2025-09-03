El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 17 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 33 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 18% y el 47%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Los ciudadanos deben estar preparados para el calor, manteniéndose hidratados y buscando sombra cuando sea necesario.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría ser más intenso en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasear por la ciudad. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de la belleza de Carmona, con su rica historia y arquitectura.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 20 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:48. En resumen, el día de hoy en Carmona se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y soleado que invita a salir y aprovechar al máximo lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.