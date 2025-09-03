El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Cabra, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 33 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A primera hora, la temperatura será de 23 grados, descendiendo ligeramente a 22 grados en la primera hora del día.

A medida que avanza la mañana, la temperatura continuará bajando hasta alcanzar los 20 grados en las horas más frescas, pero se espera que a partir del mediodía, el calor se intensifique, alcanzando un máximo de 33 grados en la tarde. La sensación térmica será cálida, especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes de Cabra que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 28% en la madrugada y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles cómodos, alrededor del 15% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación de calor sea más llevadera, aunque se recomienda estar atentos a la hidratación.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 24 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

El orto se producirá a las 07:49 y el ocaso será a las 20:43, brindando a los habitantes de Cabra una larga jornada de luz solar. En resumen, se prevé un día ideal para actividades al aire libre, con un tiempo cálido y despejado que invitará a disfrutar de la naturaleza y de la vida en la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.