El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00, y manteniéndose en torno a los 19 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 65% y descenderá hasta un 17% en las horas más cálidas. Esto generará un ambiente cálido y seco, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 30 km/h en la tarde. Esta brisa será refrescante y contribuirá a mitigar la sensación de calor durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de toda la jornada, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La ausencia de nubes significativas permitirá que los habitantes y visitantes de Las Cabezas de San Juan disfruten de un día soleado y agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 21:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 20:49, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse bajo el cielo estrellado.

En resumen, el tiempo de hoy en Las Cabezas de San Juan será perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.