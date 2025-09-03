El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 41% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, se prevé que la humedad alcance su punto más bajo en la tarde, con un 22% a las 2 de la tarde, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del norte, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 13 km/h. A lo largo de la tarde, se espera que la velocidad del viento aumente, alcanzando hasta 33 km/h hacia las 8 de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 5 de la tarde, con un máximo de 34 grados . A medida que el sol comience a descender, la temperatura comenzará a bajar, llegando a 30 grados a las 9 de la noche. La puesta de sol está prevista para las 20:50, momento en el que el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un atardecer espectacular.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Bormujos pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La combinación de un cielo despejado, temperaturas cálidas y vientos suaves hará de este un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy se caracteriza por un ambiente soleado y cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 34 grados , y un viento que proporcionará un toque refrescante en las horas más cálidas. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.