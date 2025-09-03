El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Bailén se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 35°C durante la tarde. Este incremento en el termómetro se sentirá especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Bailén que tomen precauciones para evitar golpes de calor, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La sensación térmica será cálida, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y usar protector solar.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 23% por la mañana y descendiendo a niveles de alrededor del 12% en las horas más cálidas. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se sugiere buscar sombra y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 27 km/h en dirección oeste-suroeste. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde, aunque también podría generar una ligera sensación de frescura en las primeras horas del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la velocidad del viento puede variar a lo largo del día, con ráfagas más intensas en la tarde.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios públicos de la ciudad.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas elevadas y un cielo despejado. Es un momento perfecto para aprovechar el buen tiempo, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de salud para evitar el calor excesivo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.