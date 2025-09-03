El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , y se espera que descienda ligeramente durante la madrugada, alcanzando los 18 grados a las 06:00 horas. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 22 grados a las 10:00 horas. El calor se intensificará durante la tarde, con un pico de 31 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% a medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 41% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas de mayor actividad, lo que proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Baeza pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La puesta de sol se producirá a las 20:40 horas, marcando el final de un día soleado y cálido.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará más llevadero el calor. Se recomienda hidratarse adecuadamente y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.