El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 16:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 34 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 27% y descendiendo a un 14% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean estar al aire libre durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando las temperaturas serán más elevadas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es particularmente favorable para aquellos que tienen planes de disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta como ideal para disfrutar de un día soleado y cálido. Con temperaturas que irán en aumento y un cielo despejado, los habitantes de la localidad podrán aprovechar al máximo las condiciones meteorológicas favorables. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más intensas de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.