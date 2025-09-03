El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Andújar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 22 grados, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 14 grados a las 07:00 horas, justo antes del amanecer, que se producirá a las 07:47.

A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 18 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 22 grados a las 10:00. Durante la tarde, el calor se intensificará, con máximas que llegarán a los 35 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en torno al 12% a 14% en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del noreste, con velocidades de hasta 5 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. A partir de las 14:00 horas, se prevé que el viento sople desde el oeste a una velocidad de 11 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, no se esperan rachas significativas que puedan causar molestias.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, el pronóstico es completamente favorable, ya que se anticipa un día sin lluvias. Las probabilidades de precipitación son nulas, lo que significa que los habitantes de Andújar pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

A medida que el día avance hacia la tarde, la temperatura comenzará a descender lentamente, alcanzando los 30 grados a las 21:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:42, marcando el final de un día soleado y caluroso. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 8 grados, lo que permitirá un descanso reparador tras un día de calor intenso. En resumen, Andújar disfrutará de un día ideal para actividades al aire libre, con un tiempo cálido y despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.