El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 23 grados, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00, y alcanzando los 21 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 24 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 29 grados al mediodía. La tarde será especialmente cálida, con temperaturas que llegarán a los 35 grados entre las 15:00 y las 17:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de La Algaba tomen precauciones ante el calor, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% a la medianoche y disminuyendo a un 20% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será intenso, la falta de humedad puede hacer que la sensación de bochorno no sea tan pronunciada como en otros días de verano. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán los 8 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el este, con ráfagas que podrían llegar a los 19 km/h en la tarde. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Las nubes altas comenzarán a aparecer hacia la tarde, pero no se anticipa que afecten el tiempo despejado que dominará la jornada. La puesta de sol se producirá a las 20:50, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en La Algaba, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.