El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, se presenta en Alcalá la Real con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 21 grados a las 10:00 y continúe ascendiendo hasta los 24 grados a las 11:00. El pico de calor se registrará en las horas de la tarde, alcanzando los 29 grados entre las 14:00 y las 16:00, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 39% a las 08:00. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya a medida que las temperaturas suban, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 29 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto significa que los residentes y visitantes de Alcalá la Real pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la localidad.

El orto se producirá a las 07:47 y el ocaso a las 20:41, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.