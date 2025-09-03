El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá de Guadaíra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Alcalá de Guadaíra disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% por la mañana y descendiendo hasta un 17% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica podría ser más llevadera en comparación con días de alta humedad. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 17:00 horas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 4 km/h por la mañana, aumentando gradualmente a 20 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas y parques de la ciudad. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del suroeste, lo que podría generar algunas rachas más intensas en momentos puntuales.
No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos por el parque o actividades deportivas, no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece Alcalá de Guadaíra.
A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes disfruten de un hermoso atardecer alrededor de las 20:49. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos por la noche, lo que hará que la velada sea agradable para actividades al aire libre.
En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá de Guadaíra se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará más llevadero el calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.
