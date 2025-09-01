El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a primera hora de la mañana, descendiendo gradualmente a 24 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales del día. Este calor será más pronunciado entre las 3 y las 5 de la tarde, cuando se espera que la temperatura toque su punto más alto.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y disminuyendo a un 20% hacia el final de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación térmica podría ser más llevadera gracias a la baja humedad en las horas más cálidas. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento fresco será especialmente notable en las áreas abiertas y podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del tiempo, ya que las nubes altas podrían traer un cambio en la atmósfera, aunque no se anticipa que esto se traduzca en lluvia.

El orto se producirá a las 07:53 y el ocaso a las 20:51, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Utrera se presenta como un lugar ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una visita a los monumentos locales o simplemente relajarse en una terraza. En resumen, el tiempo de hoy promete ser mayormente favorable, ideal para disfrutar de lo que Utrera tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.