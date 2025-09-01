El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Úbeda se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un día radiante y soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 17 grados por la mañana, alcanzando un máximo de 25 grados hacia la tarde. Este clima cálido y agradable es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el casco histórico de la ciudad o disfrutar de una comida en alguna de sus terrazas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo a un 19% durante la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será mínima, lo que permitirá disfrutar del día sin incomodidades.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 30 km/h, pero se irán suavizando a medida que avance el día. Este viento ligero contribuirá a refrescar el ambiente, haciendo que las temperaturas sean aún más agradables.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no hay riesgo de lluvias, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar del sol y el aire libre.

A medida que el día avance, el sol saldrá a las 07:43 y se pondrá a las 20:43, brindando largas horas de luz natural. Este es un momento ideal para disfrutar de la belleza de Úbeda, conocida por su impresionante patrimonio arquitectónico y su rica historia. Los visitantes y residentes podrán aprovechar al máximo el día, ya sea explorando los monumentos renacentistas o simplemente relajándose en uno de los muchos parques de la ciudad.

En resumen, hoy en Úbeda se presenta como un día ideal para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad perfecta para salir, explorar y disfrutar de todo lo que esta hermosa ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-01T09:57:12.