El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, La Rinconada se prepara para un día mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 30 grados a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera gradual. A primera hora, se espera una temperatura de 24 grados, que irá descendiendo a 22 grados hacia las 2 de la mañana, y alcanzará su punto más bajo de 17 grados a las 6 de la mañana.

A medida que avance la jornada, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 28 grados a las 14 horas. La máxima del día se registrará a las 17 horas, con 30 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa también jugará un papel en la sensación térmica, que se mantendrá en torno al 38% en la madrugada y subirá hasta un 69% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más alta.

El viento, que soplará del noroeste, tendrá una velocidad variable a lo largo del día. En la mañana, se prevé que alcance los 20 km/h, disminuyendo gradualmente a 6 km/h hacia la tarde. Sin embargo, se anticipan ráfagas más fuertes, especialmente en las horas centrales del día, donde se podrían registrar picos de hasta 36 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no hay indicios de tormentas o chubascos, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 23 grados a las 23 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:53. En resumen, un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en La Rinconada, con un tiempo cálido y sin lluvias a la vista.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.