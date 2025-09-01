El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a recuperarse, alcanzando los 29 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad alcanzará su punto más bajo en la tarde, con un 19% a las 19:00 horas, lo que podría hacer que el calor se sienta un poco más intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h a las 17:00 horas. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Puente Genil, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:48 horas. La noche se presentará fresca, ideal para actividades al aire libre o para disfrutar de una cena en terrazas.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre y un ambiente agradable durante la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.