El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Priego de Córdoba disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, contribuyendo a un ambiente agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 25 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 22 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados durante las horas más frescas. A medida que el sol se eleva, las temperaturas irán aumentando, alcanzando su punto máximo en torno a las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 21 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo a un 20% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el día sea más agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y los 20 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 37 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos más cálidos del día. Este viento también podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que hoy sea un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

En resumen, Priego de Córdoba se prepara para un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera. Es un momento perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y aprovechar al máximo el buen tiempo antes de que el otoño se instale.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.