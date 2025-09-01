El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 19 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 12 grados a las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados a las 17:00, lo que hará que la tarde sea especialmente cálida y propicia para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 44% a la medianoche y aumentando hasta un 85% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 29% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 40 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 40 km/h a las 17:00. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de un día sin lluvias ni interrupciones climáticas. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, aportará frescura. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar del entorno natural que ofrece la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.