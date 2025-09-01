El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 02:00. Este patrón de temperaturas suaves se mantendrá hasta la madrugada, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados a las 03:00.

A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán su descenso hasta llegar a un mínimo de 18 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, se anticipa un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 29 grados a las 15:00, y un máximo de 30 grados entre las 16:00 y las 18:00. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 40% y el 73% durante las primeras horas del día, disminuyendo a medida que las temperaturas aumenten.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, aumentando a 27 km/h en la tarde. Este viento fresco ayudará a mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Palma del Río, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille intensamente, lo que es ideal para disfrutar de un día en el campo o en la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 29 grados a las 19:00 y bajando a 24 grados hacia las 22:00. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 22 grados a las 23:00. En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, ideal para despedir el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.