El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 30 grados a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los primeros rayos del sol iluminen la localidad a partir de las 07:54, ofreciendo un inicio de jornada agradable y cálido.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 24 grados a la 01:00 y llegando a un máximo de 30 grados a las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 44% en las primeras horas, irá disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación térmica más cómoda. Sin embargo, es importante que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

El viento, que soplará principalmente del norte y noroeste, tendrá velocidades que variarán entre 8 y 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas centrales del día. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante la tarde, cuando se espera que el termómetro marque su máximo. A lo largo de la jornada, el viento se mantendrá constante, lo que ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Los cielos despejados continuarán hasta la noche, cuando el ocaso se producirá a las 20:52, ofreciendo un espectáculo visual con un atardecer claro y sin nubes.

A medida que la noche avance, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 23 grados a las 23:00. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables. En resumen, los habitantes de Los Palacios y Villafranca pueden esperar un día de verano ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y agradable, sin preocupaciones de lluvia y con un viento que aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.