El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día.

A partir de las 4 de la madrugada, se espera una ligera disminución en la temperatura, que llegará a los 22 grados, y se mantendrá en torno a los 21 grados hasta las 6 de la mañana. La humedad relativa también será un factor a tener en cuenta, con valores que oscilarán entre el 42% y el 56% a lo largo de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescura en las primeras horas.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 28 grados a las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas a partir de las 4 de la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 37 km/h en la tarde. Este viento fresco contribuirá a que la sensación térmica se mantenga agradable, a pesar del aumento de la temperatura.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 9 de la noche y bajando a 24 grados hacia las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 20:49.

En resumen, el día de hoy en Osuna se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvias. Se recomienda aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza antes de que el tiempo comience a cambiar con la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.