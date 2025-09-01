El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Morón de la Frontera disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y 22 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 21 grados a las 03:00 y 20 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 05:00 y 18 grados a las 06:00. Durante la mañana, el termómetro se mantendrá entre los 17 y 19 grados, con un ligero aumento hacia el mediodía, donde se prevé que la temperatura llegue a los 27 grados a las 15:00. La tarde será cálida, con máximas que alcanzarán los 28 grados entre las 17:00 y las 19:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% a las 00:00 y descendiendo a un 56% a las 02:00. A medida que avance el día, la humedad se estabilizará, alcanzando un 21% en las horas más cálidas de la tarde. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere un ambiente seco y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del suroeste y del norte, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 37 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 15:00 y las 16:00, alcanzando hasta 38 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias. El cielo se tornará poco nuboso en algunas horas de la tarde, pero en general, el día se caracterizará por su claridad. La puesta de sol se producirá a las 20:50, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Morón de la Frontera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.