El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 19 grados a las 04:00 horas y los 18 grados a las 05:00 horas.

A partir de las 06:00 horas, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 17 grados a las 06:00 y los 16 grados a las 07:00. Con el sol en su punto más alto, la temperatura irá en aumento, llegando a los 28 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere un día cálido y soleado. La máxima se registrará a las 18:00 horas, alcanzando los 28 grados, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la tarde y la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% a las 00:00 horas y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 63% a las 08:00 horas. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya a medida que las temperaturas aumenten, estabilizándose en torno al 20% hacia la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 18:00 horas, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, ya que el cielo despejado y las temperaturas agradables invitan a disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

En resumen, Montilla disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 28 grados , sin posibilidad de lluvia y con un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.