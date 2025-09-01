El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la madrugada y 20 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 4 de la tarde, con 28 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 42% y el 79%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas más cálidas del día. La humedad será más alta en las primeras horas de la mañana y disminuirá gradualmente a medida que avance el día.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 24 km/h, aumentando a 40 km/h en las primeras horas. A medida que el día avance, la velocidad del viento se mantendrá entre 20 y 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio del calor en las horas más cálidas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas de viento pueden ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:56. En resumen, Moguer disfrutará de un día cálido y soleado, perfecto para aprovechar al máximo el final del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.