El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a las 04:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 22 grados a la 01:00 y 21 grados a las 02:00.

Durante la tarde, las temperaturas seguirán en ascenso, alcanzando un máximo de 26 grados a las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 47% y el 60% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales. La humedad será más alta en las primeras horas de la mañana y comenzará a disminuir a medida que el día avanza.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que variarán entre 6 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h a las 14:00 horas. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las áreas más abiertas y expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Martos pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

El ocaso se producirá a las 20:45 horas, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, es un momento ideal para disfrutar de paseos al aire libre, actividades deportivas o simplemente relajarse en un entorno natural. En resumen, el tiempo de hoy en Martos se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza del verano en su plenitud.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.