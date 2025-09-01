El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la madrugada y 23 grados a las 2.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 4 de la tarde, con 30 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 19% y el 21%, lo que podría generar una sensación térmica más cálida. A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 14 y 21 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 38 km/h en las horas más cálidas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Marchena tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas de viento más intensas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para actividades al exterior, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 9 de la noche y bajando a 24 grados hacia las 11. El ocaso se producirá a las 20:50, marcando el final de un día soleado y cálido en Marchena. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.