El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la madrugada y 21 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, las temperaturas seguirán una tendencia de descenso gradual, alcanzando un máximo de 29 grados a las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 41% y el 71%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos del norte y noroeste, ayudará a mitigar el calor, con velocidades que rondarán entre los 12 y 32 km/h.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas hacia el final de la jornada, especialmente a partir de las 9 de la noche. A pesar de la presencia de estas nubes, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que deseen disfrutar de actividades al exterior.

En cuanto a la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados a las 11 de la noche y cerrando el día en torno a los 23 grados a la medianoche. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con cielos despejados y temperaturas agradables, es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de la vida social en la localidad. La ausencia de precipitaciones y la presencia de una brisa suave harán que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.