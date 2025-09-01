El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 15 y 27 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando una temperatura de 23 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta los 15 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente, alcanzando los 27 grados a las 17:00 horas, lo que hará que el ambiente sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo a un 20% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 19 km/h. Durante la mañana, el viento será ligero, pero a medida que el día avance, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas más cálidas. Esto podría proporcionar un alivio del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o participar en eventos al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que los lucentinos disfruten de un día soleado y luminoso.

Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo para disfrutar de la noche.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.