El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, Lora del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando los 21 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 19 grados a las 04:00 y 18 grados a las 05:00.

Durante la mañana, el tiempo se mantendrá estable, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 20 grados. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 39% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 56% a las 04:00. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, pero en general, el día se sentirá agradable.

A partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando los 26 grados a la 13:00 y llegando a un máximo de 31 grados a las 17:00. La humedad relativa disminuirá a medida que las temperaturas aumenten, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cálido. A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 19 km/h durante las primeras horas del día, aumentando a 29 km/h a las 00:00 y alcanzando picos de hasta 36 km/h en la tarde. Esta brisa proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Lora del Río, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La puesta de sol está programada para las 20:51, lo que permitirá disfrutar de una hermosa tarde y noche despejada.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa refrescante que hará que el calor sea más llevadero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.