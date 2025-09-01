El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 28 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura será de 25 grados, descendiendo gradualmente a 18 grados hacia el amanecer.

A medida que avance la jornada, se anticipa un ligero aumento en la temperatura, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados. Durante la tarde, la sensación térmica será muy agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, conforme se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en 24 grados a las 22:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% a medianoche y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 16% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el tiempo será cálido, la humedad no será excesiva, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 9 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento moderado ayudará a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los habitantes de Linares pueden disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un día perfecto para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta ideal, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. Es un buen momento para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer, ya que las condiciones meteorológicas son óptimas para disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.