El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la madrugada.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 28 grados entre las 3 y las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 24% y el 86%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la brisa del norte, que soplará a velocidades de entre 20 y 39 km/h, proporcionará un alivio agradable, haciendo que la sensación térmica sea más llevadera.

A lo largo del día, el cielo experimentará algunas variaciones, con la aparición de nubes altas en las horas de la tarde, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes y visitantes de Lepe podrán disfrutar de un día soleado y cálido.

En la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 2 de la madrugada. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 20:57. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa refrescante. Se recomienda a los ciudadanos que aprovechen el buen tiempo, ya sea para pasear por la playa, realizar deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un día en familia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.