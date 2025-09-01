El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, el tiempo en Lebrija se presenta mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el mediodía, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a las 09:00 horas. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 30 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 61% y disminuyendo hasta un 22% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno será moderada, especialmente en las primeras horas de la mañana. A medida que la temperatura suba, la humedad se mantendrá en niveles más bajos, lo que podría hacer que el calor sea más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento fresco será especialmente notable durante las horas de mayor temperatura, ayudando a mitigar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La ausencia de lluvias y el predominio de cielos despejados hacen de este un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 22:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:52 horas. En resumen, el tiempo en Lebrija hoy será mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar del aire libre y actividades diurnas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.