El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con una ligera presencia de nubes en algunos momentos, especialmente en la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 25 grados al inicio del día y descenderán gradualmente hasta alcanzar los 22 grados hacia el final de la jornada.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 27 grados. Este calor será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en torno al 19% durante las horas más cálidas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada. A medida que avance la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo un día seco, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas que oscilarán entre los 12 y 14 km/h, predominando la dirección del viento del noroeste. Estas condiciones de viento aportarán un ligero alivio a las altas temperaturas, especialmente durante las horas centrales del día. A lo largo de la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando su máxima velocidad en torno a las 14:00 horas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en espacios abiertos. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar los hermosos paisajes de la región.

El orto se producirá a las 07:45 horas y el ocaso será a las 20:44 horas, brindando un amplio margen de luz natural para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el día de hoy en Jaén se presenta como una jornada ideal para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado, perfecto para aprovechar al máximo el inicio del mes de septiembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.