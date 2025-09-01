El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para los habitantes y visitantes de la ciudad. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 22 grados a las 02:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% y aumentando a lo largo del día, alcanzando un 74% en las horas más frescas de la mañana. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica algo más elevada, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 13 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio ante el calor, especialmente en las horas más calurosas.

A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que podrían llegar a los 30 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 21 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 20:48 horas.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado promete un día perfecto para disfrutar de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.