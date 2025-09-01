El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada, el cielo se presentará claro, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 29 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 29 grados.

La humedad relativa comenzará en un 41% por la mañana, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 72% en las horas previas a la tarde. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre 11 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y nuevamente por la tarde, alcanzando hasta 34 km/h. Este viento fresco ayudará a mitigar la sensación de calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Castilleja de la Cuesta pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y del entorno natural.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 20:53 horas, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá apreciar en un cielo despejado. La noche caerá con temperaturas que descenderán a 23 grados, manteniendo un ambiente cálido y agradable.

En resumen, el día de hoy en Castilleja de la Cuesta se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que aportará frescura. Es un momento perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en el jardín.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.