El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Cartaya se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 28 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 28 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo a un 24% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será relativamente baja, lo que hará que las condiciones sean agradables para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 14 y 39 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el viento se moderará, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes planeen actividades en la playa o en espacios abiertos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Cartaya pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en la playa.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, pero se mantendrán agradables, rondando los 27 grados a las 19:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:57, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol.

En resumen, el día de hoy en Cartaya se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. No olviden protegerse del sol y mantenerse hidratados mientras disfrutan de este espléndido día de septiembre.

