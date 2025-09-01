El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 23 grados a la 1 de la madrugada y bajando a 21 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Este incremento en el calor se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 42% y el 68%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 18 km/h, aumentando a 27 km/h a medida que se acerque la tarde. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día. Sin embargo, hacia la tarde, se prevé que la velocidad del viento alcance picos de hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Carmona realicen actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá las actividades recreativas y el disfrute de la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 10 de la noche y bajando a 23 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:51. En resumen, el día de hoy en Carmona se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y agradable, sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.