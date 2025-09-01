El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, se presenta en Camas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la madrugada y 21 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 29 grados entre las 3 y las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 41% y el 71% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 20 km/h, aumentando a 32 km/h en las horas de mayor calor. A medida que se acerque la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, hacia la noche, la velocidad del viento disminuirá, con ráfagas de 8 a 12 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 20:52, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados a las 9 de la noche y bajando a 23 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Aprovecha este día soleado y disfruta de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.