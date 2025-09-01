El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Cabra se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el amanecer, las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 24 grados y descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana. A las 8:00, se espera que la temperatura sea de 15 grados, ideal para disfrutar de un paseo matutino.

A lo largo del día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas pico de la tarde. La sensación térmica será bastante cómoda, gracias a la brisa suave que soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Esta brisa ayudará a mitigar el calor, haciendo que las actividades al aire libre sean más placenteras.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo a un 19% en las horas más cálidas del día. Esto significa que, aunque el calor será notable, la baja humedad contribuirá a que la sensación térmica no sea tan agobiante. Por la tarde, se prevé que la humedad aumente ligeramente, pero seguirá siendo manejable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de posibilidades de lluvia en cualquier momento. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de un picnic en el parque o una caminata por los alrededores de la ciudad.

El viento, que soplará principalmente del norte y noroeste, alcanzará ráfagas de hasta 34 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ser un factor refrescante en el ambiente cálido. Sin embargo, es recomendable tener precaución si se realizan actividades que puedan verse afectadas por el viento.

En resumen, el día en Cabra se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer en este hermoso día de septiembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.