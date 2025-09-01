El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y 23 grados a las 02:00.

A medida que avanza la mañana, la temperatura seguirá cayendo hasta alcanzar los 22 grados a las 03:00 y 20 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 05:00, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 19 grados, manteniéndose en ese rango hasta las 07:00. A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 29 grados a las 16:00, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 66% a la medianoche y disminuyendo hasta un 44% a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la humedad se mantendrá en torno al 50% y 54%, aumentando ligeramente hacia la tarde, donde se espera que se sitúe entre el 21% y el 36% en las horas posteriores.

El viento será un factor notable hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 40 km/h a las 18:00, predominando de dirección norte y noroeste. Las velocidades del viento oscilarán entre 8 y 25 km/h durante la mañana, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde. Esto podría proporcionar un alivio del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones climáticas. El sol saldrá a las 07:54 y se pondrá a las 20:52, brindando una larga jornada de luz natural.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.