El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 18 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 40% y el 72%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noroeste con velocidades que variarán entre 10 y 32 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 34 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable ante el calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Bormujos, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, así como para disfrutar de la gastronomía local en terrazas y patios.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 20 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 20:53. La noche se presentará tranquila y despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.