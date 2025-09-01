El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Bailén se prepara para un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de la luz solar durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen aprovechar el buen tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 29 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 25 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta los 18 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando el termómetro podría marcar hasta 29 grados. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 28 grados, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% a la medianoche y descendiendo hasta un 16% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la mañana y la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un toque refrescante que hará más llevadero el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, Bailén disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la jornada sea muy placentera. Es un día ideal para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer, así que no olvides aplicar protector solar y mantenerte hidratado mientras disfrutas del buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.