El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas desciendan gradualmente, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido pero sin excesos.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 44% por la mañana y descendiendo hasta un 18% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad controlada permitirá que los habitantes de Baeza disfruten de actividades al aire libre sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 16 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcance hasta 29 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la belleza de la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia las 21:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:43, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un atardecer claro y hermoso.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir, explorar la ciudad y disfrutar de la naturaleza que rodea a esta hermosa localidad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.