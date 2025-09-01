El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Baena, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 28 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 28 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% por la mañana y descendiendo hasta un 18% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 19 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas pico.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 20:46 horas.

En resumen, Baena disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y que utilicen protector solar si planean estar expuestos al sol durante las horas más calurosas. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado promete un día placentero en esta hermosa localidad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.