El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, Andújar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 14 y 29 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera gradual. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 24 grados, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 14 grados a las 08:00.

A medida que avanza la mañana, se espera un aumento en la temperatura, que alcanzará los 19 grados a las 04:00 y subirá a 29 grados en las horas más cálidas de la tarde, entre las 15:00 y las 17:00. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que variará desde un 40% en la madrugada hasta un 19% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de calor moderada.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima racha de 30 km/h a las 13:00, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo ante las altas temperaturas. Sin embargo, a medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, estableciéndose en torno a los 10 km/h hacia la tarde y noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se esperan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para disfrutar de un paseo, practicar deportes o simplemente relajarse en los parques de la ciudad.

El ocaso se producirá a las 20:45, ofreciendo una hermosa puesta de sol que culminará un día de clima perfecto. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Andújar se presenta como un lugar ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el inicio del mes de septiembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.