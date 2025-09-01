El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la madrugada.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 28 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 55% por la mañana, irá disminuyendo a medida que el calor se intensifique, llegando a un 25% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, a pesar del calor, el ambiente se sentirá relativamente seco, lo que puede ser un alivio para quienes disfrutan de actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a 38 km/h en momentos puntuales. Esta brisa puede ofrecer un respiro ante las altas temperaturas, especialmente durante la tarde, cuando el viento alcanzará su máxima intensidad.

A lo largo del día, no se esperan precipitaciones, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, se anticipa la aparición de algunas nubes altas, aunque estas no afectarán la claridad del cielo ni la calidez del día.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 28 grados , y un viento moderado que proporcionará un alivio ante el calor. La ausencia de lluvias y la baja probabilidad de precipitaciones hacen de este un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia, con amigos o simplemente para aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.