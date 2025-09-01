El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Alcalá la Real disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente claro, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, alcanzando temperaturas agradables.

La temperatura comenzará en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y 18 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta llegar a los 14 grados a las 05:00 y 06:00, antes de comenzar a recuperarse. A partir de las 14:00 horas, se prevé un aumento significativo, alcanzando los 22 grados a las 15:00 y 16:00, y llegando a un máximo de 23 grados entre las 17:00 y 18:00. Por la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 17 grados a las 23:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 75% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un mínimo del 25% a las 16:00. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor podría ser moderada debido a la baja humedad en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h entre las 14:00 y 17:00. Este viento podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el orto a las 07:45 y el ocaso a las 20:44, los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de una larga jornada de luz solar, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios al aire libre. En resumen, se anticipa un día perfecto para disfrutar de la belleza de la localidad y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.