El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un agradable 22 grados a media mañana, lo que sugiere un día cálido y soleado.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura continúe en aumento, llegando a un máximo de 34 grados durante la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque moderada, se mantendrá en torno al 36% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico del sol.

El viento, que soplará principalmente del oeste, tendrá una velocidad moderada que oscilará entre los 20 y 27 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 43 km/h en momentos puntuales. Este viento ayudará a mitigar un poco el calor, aunque se recomienda precaución, especialmente en áreas abiertas donde las ráfagas puedan ser más intensas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El amanecer se producirá a las 07:52, y el ocaso será a las 20:53, lo que proporciona un amplio margen de tiempo para disfrutar de la luz del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hace de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

En resumen, Utrera vivirá un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Con un viento moderado y sin posibilidad de lluvia, es un día ideal para disfrutar de la vida al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y protegidos del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T07:47:11.