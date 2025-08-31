El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados , alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales del día. Esta tendencia de temperaturas cálidas es característica de finales de verano, y hoy no será la excepción.

La humedad relativa se situará en torno al 21% durante la mañana, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, pero manteniéndose en niveles cómodos. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 19 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 44 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, aportará un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas de la tarde. Las ráfagas más intensas se prevén hacia el final de la tarde, lo que podría generar un ambiente más fresco al caer la noche.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de Úbeda o visitas a sus emblemáticos monumentos.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 20:44, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo una noche agradable y templada, con mínimas que rondarán los 22 grados. Este clima propicio permitirá disfrutar de cenas al aire libre y de la vida nocturna de la ciudad sin preocupaciones.

En resumen, el día de hoy en Úbeda se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que aportará frescura. No olvides protegerte del sol y mantenerte hidratado mientras disfrutas de lo que esta hermosa ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T07:47:11.