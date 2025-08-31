El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 23 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este calor será más pronunciado a medida que avance el día, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas pico.

La humedad relativa se situará en torno al 33% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor moderada, aunque no excesiva. Las condiciones de baja humedad son favorables para actividades al aire libre, permitiendo disfrutar de un día soleado sin la incomodidad que puede generar un ambiente demasiado húmedo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste-noroeste a una velocidad de entre 22 y 26 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 43 km/h en momentos puntuales. Este viento proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas de mayor temperatura. Sin embargo, es aconsejable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o cualquier otra actividad que se realice al exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando unos 20 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:54, ofreciendo un espectáculo visual que no debe perderse.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura. Es un día ideal para aprovechar al máximo las actividades estivales antes de que el verano llegue a su fin.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T07:47:11.