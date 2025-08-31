El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 25 grados , alcanzando un máximo de 34 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa se situará en un 50% por la mañana, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, pero sin llegar a niveles incómodos. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste a una velocidad de entre 4 y 12 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 43 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no hay que preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:49. Las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para las horas nocturnas.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se aconseja a los habitantes que aprovechen este día soleado, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T06:32:12.